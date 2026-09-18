Румынская банда ограбила дом создателя «Свинки Пеппы».

Рецидивисты ограбили особняк создателя мультфильма на 90 тысяч долларов.

41-летний Раду Догару и 34-летний Адриан Алемпи обвиняются в проникновении со взломом в дом Марка Бейкера, создателя персонажа Свинки Пеппы, в графстве Суррей, Великобритания, сообщает informat.ro

Предположительно, они проникли в дом и покинули его через окно на втором этаже после того, как сигнализация не была активирована должным образом. Из дома были украдены 15 роскошных сумок, часы Rolex и ювелирные изделия. Подозреваемых сняли на видео во время транспортировки чемодана Louis Vuitton к станции Клейгейт.

Жена Бейкера заявила, что ограбление глубоко ее травмировало и что она боится покидать дом. По словам судьи, в какой-то момент женщина приняла собственного мужа за вора, когда он появился за ее спиной в темной одежде.

Догару и Алемпи ранее были осуждены в Нидерландах за ограбление галереи Kunsthal в Роттердаме в 2012 году, когда были украдены произведения Пикассо, Моне и Гогена. Большинство картин, застрахованных на 24,4 миллиона долларов, так и не нашли.