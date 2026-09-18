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18 Сентября 2026, 08:31
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Румынская банда ограбила дом создателя «Свинки Пеппы»

Рецидивисты ограбили особняк создателя мультфильма на 90 тысяч долларов.

Румынская банда ограбила дом создателя «Свинки Пеппы».
Румынская банда ограбила дом создателя «Свинки Пеппы».

41-летний Раду Догару и 34-летний Адриан Алемпи обвиняются в проникновении со взломом в дом Марка Бейкера, создателя персонажа Свинки Пеппы, в графстве Суррей, Великобритания, сообщает informat.ro

Предположительно, они проникли в дом и покинули его через окно на втором этаже после того, как сигнализация не была активирована должным образом. Из дома были украдены 15 роскошных сумок, часы Rolex и ювелирные изделия. Подозреваемых сняли на видео во время транспортировки чемодана Louis Vuitton к станции Клейгейт.

Жена Бейкера заявила, что ограбление глубоко ее травмировало и что она боится покидать дом. По словам судьи, в какой-то момент женщина приняла собственного мужа за вора, когда он появился за ее спиной в темной одежде.

Догару и Алемпи ранее были осуждены в Нидерландах за ограбление галереи Kunsthal в Роттердаме в 2012 году, когда были украдены произведения Пикассо, Моне и Гогена. Большинство картин, застрахованных на 24,4 миллиона долларов, так и не нашли.

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