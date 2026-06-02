Румыния закупит технику у Rheinmetall на сумму более 5 млрд евро.

Как отмечается, Румыния закупит 298 бронированных машин Lynx, системы противовоздушной обороны Skyranger, боеприпасы среднего калибра, а также четыре военных корабля, передает eurointegration.com.ua

Поставки состоятся в период с 2028 по 2030 год.

Эти контракты заключаются в рамках программы SAFE Европейского союза, которая предоставляет финансирование странам-членам, стремящимся усилить свои оборонные возможности.

Согласно плану, Rheinmetall инвестирует в Румынию несколько сотен миллионов евро и создаст тысячи рабочих мест для развития инфраструктуры, необходимой для значительной доли местного производства, на которую, по словам компании, она ориентируется.