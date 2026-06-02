2 Июня 2026, 22:42
Румыния закупит технику у Rheinmetall на сумму более 5 млрд евро
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставит Румынии военную технику на сумму 5,7 млрд евро для укрепления восточного фланга НАТО.
Как отмечается, Румыния закупит 298 бронированных машин Lynx, системы противовоздушной обороны Skyranger, боеприпасы среднего калибра, а также четыре военных корабля, передает eurointegration.com.ua
Поставки состоятся в период с 2028 по 2030 год.
Эти контракты заключаются в рамках программы SAFE Европейского союза, которая предоставляет финансирование странам-членам, стремящимся усилить свои оборонные возможности.
Согласно плану, Rheinmetall инвестирует в Румынию несколько сотен миллионов евро и создаст тысячи рабочих мест для развития инфраструктуры, необходимой для значительной доли местного производства, на которую, по словам компании, она ориентируется.