g4media.ro
29 Мая 2026, 14:46
8 575
Румыния закрывает генеральное консульство России в Констанце

Решение было принято на заседании Высшего совета обороны страны, которое длилось около двух с половиной часов. Об этом объявил президент Румынии Никушор Дан.

Генеральный консул РФ объявлен персоной нон грата, сообщает g4media.ro 

По словам главы соседнего государства, инцидент в Галаце стал «самым серьёзным случаем, затронувшим территорию Румынии с начала войны в Украине».

Заседание срочно созвали после того, как ночью дрон, который румынские власти называют российским, врезался в жилой дом и взорвался. В результате происшествия пострадали два человека.

Источник
g4media.ro logog4media
