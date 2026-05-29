29 Мая 2026, 14:46
8 575
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Румыния закрывает генеральное консульство России в Констанце
Решение было принято на заседании Высшего совета обороны страны, которое длилось около двух с половиной часов. Об этом объявил президент Румынии Никушор Дан.
Генеральный консул РФ объявлен персоной нон грата, сообщает g4media.ro
По словам главы соседнего государства, инцидент в Галаце стал «самым серьёзным случаем, затронувшим территорию Румынии с начала войны в Украине».
Заседание срочно созвали после того, как ночью дрон, который румынские власти называют российским, врезался в жилой дом и взорвался. В результате происшествия пострадали два человека.