Румыния закрывает генеральное консульство России в Констанце.

Генеральный консул РФ объявлен персоной нон грата, сообщает g4media.ro

По словам главы соседнего государства, инцидент в Галаце стал «самым серьёзным случаем, затронувшим территорию Румынии с начала войны в Украине».

Заседание срочно созвали после того, как ночью дрон, который румынские власти называют российским, врезался в жилой дом и взорвался. В результате происшествия пострадали два человека.