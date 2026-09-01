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libertatea.ro logolibertatea
26 Сентября 2026, 09:45
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Румыния вошла в число стран ЕС с самым резким ростом цен на бензин

Водители в Румынии столкнулись с новой волной резкого подорожания топлива. Страна оказалась среди государств — членов Европейского союза, где в последний месяц лета зафиксирован один из самых значительных ростов цен на бензин.

Румыния вошла в число стран ЕС с самым резким ростом цен на бензин.
Румыния вошла в число стран ЕС с самым резким ростом цен на бензин.

Официальные данные Европейского статистического управления (Евростат) показывают, что цены на автозаправках продолжили устойчиво расти, значительно опережая средние темпы по ЕС, сообщает libertatea.ro

В августе 2026 года бензин в Румынии подорожал на 6,6% по сравнению с июлем. По этому показателю Румыния заняла второе место в ЕС по месячному росту цен на бензин. Ее опередила только Испания, где рост составил 8,2%.

За тот же период средний рост цен во всем Европейском союзе составил всего 3,3%. При этом в 22 странах ЕС цены выросли, в трех немного снизились, а еще в двух остались без изменений.

Что касается дизельного топлива, динамика в Румынии была несколько более умеренной по сравнению с другими странами Европы. В августе дизель подорожал в стране на 6,1% по сравнению с июлем 2026 года, что позволило Румынии оказаться среди государств ЕС с одним из самых небольших повышений цен на этот вид топлива.

Для сравнения, средний показатель по ЕС составил 8,3%, а в таких странах, как Чехия и Болгария, месячный рост цен на дизель был значительно выше — 14,3% и 13,5% соответственно.

Однако при сравнении с прошлым годом ситуация выглядит значительно тяжелее для бюджетов румынских автомобилистов и перевозчиков. По сравнению с августом прошлого года цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в Румынии выросли на 26,7%.

Этот рост продолжает тенденцию значительного годового подорожания, зафиксированного в предыдущие месяцы: в июне цены выросли на 23,1%, а в июле — на 24,2%.

В целом по ЕС средняя цена топлива в августе 2026 года была на 23,8% выше, чем в августе 2025 года. Это заметное ускорение по сравнению с предыдущими месяцами.

Годовой рост цен был зафиксирован в 26 из 27 стран — членов ЕС, а в 18 государствах подорожание топлива на автозаправках превысило 20%.

Рост в Румынии на 26,7% стал шестым по величине в Европейском союзе.

Самое значительное годовое подорожание топлива было зафиксировано в Болгарии — 34,5%. Далее следуют Литва — 28,8%, Финляндия — 27,6%, Германия — 27,5% и Франция — 27,4%.

На другом конце списка оказались Венгрия, где цены на топливо выросли всего на 1,3%, и Швеция — с повышением на 6,1%.

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Источник
libertatea.ro logolibertatea
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