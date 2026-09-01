Румыния вошла в число стран ЕС с самым резким ростом цен на бензин.

Водители в Румынии столкнулись с новой волной резкого подорожания топлива. Страна оказалась среди государств — членов Европейского союза, где в последний месяц лета зафиксирован один из самых значительных ростов цен на бензин.

Официальные данные Европейского статистического управления (Евростат) показывают, что цены на автозаправках продолжили устойчиво расти, значительно опережая средние темпы по ЕС, сообщает libertatea.ro

В августе 2026 года бензин в Румынии подорожал на 6,6% по сравнению с июлем. По этому показателю Румыния заняла второе место в ЕС по месячному росту цен на бензин. Ее опередила только Испания, где рост составил 8,2%.

За тот же период средний рост цен во всем Европейском союзе составил всего 3,3%. При этом в 22 странах ЕС цены выросли, в трех немного снизились, а еще в двух остались без изменений.

Что касается дизельного топлива, динамика в Румынии была несколько более умеренной по сравнению с другими странами Европы. В августе дизель подорожал в стране на 6,1% по сравнению с июлем 2026 года, что позволило Румынии оказаться среди государств ЕС с одним из самых небольших повышений цен на этот вид топлива.

Для сравнения, средний показатель по ЕС составил 8,3%, а в таких странах, как Чехия и Болгария, месячный рост цен на дизель был значительно выше — 14,3% и 13,5% соответственно.

Однако при сравнении с прошлым годом ситуация выглядит значительно тяжелее для бюджетов румынских автомобилистов и перевозчиков. По сравнению с августом прошлого года цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в Румынии выросли на 26,7%.

Этот рост продолжает тенденцию значительного годового подорожания, зафиксированного в предыдущие месяцы: в июне цены выросли на 23,1%, а в июле — на 24,2%.

В целом по ЕС средняя цена топлива в августе 2026 года была на 23,8% выше, чем в августе 2025 года. Это заметное ускорение по сравнению с предыдущими месяцами.

Годовой рост цен был зафиксирован в 26 из 27 стран — членов ЕС, а в 18 государствах подорожание топлива на автозаправках превысило 20%.

Рост в Румынии на 26,7% стал шестым по величине в Европейском союзе.

Самое значительное годовое подорожание топлива было зафиксировано в Болгарии — 34,5%. Далее следуют Литва — 28,8%, Финляндия — 27,6%, Германия — 27,5% и Франция — 27,4%.

На другом конце списка оказались Венгрия, где цены на топливо выросли всего на 1,3%, и Швеция — с повышением на 6,1%.