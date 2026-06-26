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digi24.ro logodigi24
26 Июня 2026, 15:40
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Румыния стала самой дешевой страной ЕС по ценам на продукты

Румыния и Болгария в 2025 году стали странами с самым низким уровнем потребительских цен в Евросоюзе. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным институтом статистики Румынии (INS) на основе расчетов Евростата.

Румыния стала самой дешевой страной ЕС по ценам на продукты.
Румыния стала самой дешевой страной ЕС по ценам на продукты.

В Румынии общий уровень цен оказался на 35% ниже среднего по ЕС, а в Болгарии — на 37% ниже, сообщает Digi24.

Самые высокие цены в Евросоюзе зафиксированы в Дании, где они превышают средний уровень по ЕС на 40%. Далее следуют Ирландия (+36%), Люксембург (+32%), а также Швеция и Финляндия (по +21%).

По данным Евростата, Румыния стала самым дешевым государством ЕС по категории «Продукты питания и безалкогольные напитки». Цены здесь составляют 80% от среднего уровня по Европейскому союзу.

За Румынией следуют Словакия (83% от среднего по ЕС), а также Польша и Чехия (по 90%).

Самые дорогие продукты питания и безалкогольные напитки оказались в Люксембурге, где цены на 22% выше среднего по ЕС. Далее следует Дания с показателем 121% от среднего уровня по Евросоюзу.

Кроме того, Румыния занимает первое место в ЕС по самой низкой стоимости товаров и услуг в категории «Отдых, спорт и культура», где цены составляют лишь 63% от среднеевропейского уровня. Второе место занимает Болгария с показателем 66%.

При этом Болгария остается самой дешевой страной ЕС по ряду других категорий товаров и услуг, включая алкогольные напитки и табачные изделия, одежду и обувь, жилищно-коммунальные услуги, мебель и товары для дома, транспорт, а также гостиничные и ресторанные услуги.

В свою очередь, Дания является самой дорогой страной Евросоюза по стоимости мебели и товаров для дома, транспортных услуг, отдыха, спорта и культуры, а также услуг ресторанов и гостиниц.

Данные INS также показывают, что в 2025 году ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности, в Румынии и Хорватии достиг 78% от среднего уровня по ЕС. За ними следует Венгрия с показателем 76%.

Самые низкие показатели ВВП на душу населения зарегистрированы в Болгарии и Греции — на 32% ниже среднего уровня по Евросоюзу.

Лидером остается Люксембург, где ВВП на душу населения на 139% превышает средний показатель по ЕС. Это объясняется тем, что значительная часть валового внутреннего продукта создается иностранными работниками, которые не учитываются в численности постоянного населения страны.

По данным INS, расчеты основаны на информации Евростата, опубликованной в июне 2026 года, с использованием данных о потребительских ценах и компонентах расходов ВВП, собранных в 36 европейских странах, участвующих в программе международных сравнений.

Источник
digi24.ro logodigi24
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