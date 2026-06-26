Румыния стала самой дешевой страной ЕС по ценам на продукты.

В Румынии общий уровень цен оказался на 35% ниже среднего по ЕС, а в Болгарии — на 37% ниже, сообщает Digi24.

Самые высокие цены в Евросоюзе зафиксированы в Дании, где они превышают средний уровень по ЕС на 40%. Далее следуют Ирландия (+36%), Люксембург (+32%), а также Швеция и Финляндия (по +21%).

По данным Евростата, Румыния стала самым дешевым государством ЕС по категории «Продукты питания и безалкогольные напитки». Цены здесь составляют 80% от среднего уровня по Европейскому союзу.

За Румынией следуют Словакия (83% от среднего по ЕС), а также Польша и Чехия (по 90%).

Самые дорогие продукты питания и безалкогольные напитки оказались в Люксембурге, где цены на 22% выше среднего по ЕС. Далее следует Дания с показателем 121% от среднего уровня по Евросоюзу.

Кроме того, Румыния занимает первое место в ЕС по самой низкой стоимости товаров и услуг в категории «Отдых, спорт и культура», где цены составляют лишь 63% от среднеевропейского уровня. Второе место занимает Болгария с показателем 66%.

При этом Болгария остается самой дешевой страной ЕС по ряду других категорий товаров и услуг, включая алкогольные напитки и табачные изделия, одежду и обувь, жилищно-коммунальные услуги, мебель и товары для дома, транспорт, а также гостиничные и ресторанные услуги.

В свою очередь, Дания является самой дорогой страной Евросоюза по стоимости мебели и товаров для дома, транспортных услуг, отдыха, спорта и культуры, а также услуг ресторанов и гостиниц.

Данные INS также показывают, что в 2025 году ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности, в Румынии и Хорватии достиг 78% от среднего уровня по ЕС. За ними следует Венгрия с показателем 76%.

Самые низкие показатели ВВП на душу населения зарегистрированы в Болгарии и Греции — на 32% ниже среднего уровня по Евросоюзу.

Лидером остается Люксембург, где ВВП на душу населения на 139% превышает средний показатель по ЕС. Это объясняется тем, что значительная часть валового внутреннего продукта создается иностранными работниками, которые не учитываются в численности постоянного населения страны.

По данным INS, расчеты основаны на информации Евростата, опубликованной в июне 2026 года, с использованием данных о потребительских ценах и компонентах расходов ВВП, собранных в 36 европейских странах, участвующих в программе международных сравнений.