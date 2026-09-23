Румыния с 1 октября изменит расчет дорожной виньетки: это коснется и молдаван.

Молдаван, которые ездят в Румынию на автомобилях, ждут важные изменения в системе оплаты пользования дорогами.

С 1 октября 2026 года Румыния переходит на новую систему тарификации, которая предусматривает изменения как для владельцев легковых автомобилей, так и для перевозчиков, сообщает omniapres.md

Для тех, кто ездит в Румынию на личном автомобиле, дорожная виньетка (ровиньета) останется обязательной на дорогах, где действует этот сбор. Изменение заключается в том, что с 1 октября стоимость виньетки для легковых автомобилей будет зависеть также от экологического стандарта EURO. Таким образом, два автомобиля одной категории могут иметь разные тарифы в зависимости от их класса выбросов.

Важная новость для молдаван, которые ездят в сторону румынского побережья, — отмена отдельной платы за проезд по мосту Фетешты — Чернаводэ. С 1 октября водителям больше не придется отдельно оплачивать проезд по этому мосту в рамках новой системы. Изменение стало возможным после отмены прежнего законодательства, регулирующего дорожную виньетку и сборы за проезд.

Та же система распространяется и на другие пункты, где по старому законодательству взималась плата за проезд, в том числе Джурджены — Ваду-Оий, Джурджу — Русе и Калафат — Видин.

Для молдавских перевозчиков изменения имеют большее значение. Грузовики и другие транспортные средства для перевозки грузов с максимально допустимой массой более 3,5 тонны перейдут на систему TollRo.

В отличие от дорожной виньетки, TollRo будет основываться не на сроке действия, а на пройденном расстоянии. Фактически сбор будет рассчитываться в зависимости от количества километров, пройденных по участкам дорог, на которых действует эта система.

При расчете также будут учитываться категория дороги, масса транспортного средства и экологический стандарт EURO. Чем больше грузовик проедет по платным дорогам, тем выше будет стоимость, а уровень выбросов, в свою очередь, также повлияет на тариф.