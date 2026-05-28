Румыния открывает шахты ради меди, графита и редкоземельных металлов.

Речь идет о добыче графита, меди, магния и редкоземельных элементов — материалов, необходимых для производства электромобилей, аккумуляторов, электроники, авиационной техники и оборонной промышленности, сообщает libertatea.ro

Еврокомиссия включила в список стратегических три румынских проекта: графитовую шахту в Бая-де-Фьер (уезд Горж), добычу магния в Будурясе (уезд Бихор) и медный проект в Ровине (уезд Хунедоара). Общий объем инвестиций превысит 615 миллионов евро.

Власти ЕС стремятся снизить зависимость от поставок сырья из Китая и других стран Азии. Для этого в 2024 году был принят европейский закон Critical Raw Materials Act, направленный на развитие собственной добычи и переработки стратегических материалов.

Одним из ключевых проектов считается возобновление добычи графита в Бая-де-Фьер. Шахта была закрыта около 20 лет назад, однако теперь ее планируют открыть заново при поддержке ЕС почти на 200 миллионов евро.

Графит считается критически важным материалом для аккумуляторов электромобилей и систем хранения энергии. По прогнозам Международного энергетического агентства, мировой спрос на него к 2040 году вырастет более чем в четыре раза.

В Будурясе власти готовят запуск добычи магния — металла, широко используемого в автомобильной, авиационной и электронной промышленности. Сейчас Китай контролирует около 97% мирового рынка переработки магния, и ЕС пытается сократить эту зависимость.

Румыния входит в число немногих европейских стран, располагающих значительными запасами 16 из 34 критически важных материалов, определенных Евросоюзом. Среди них — медь, графит, титан, вольфрам и редкоземельные элементы.

При этом экологические организации предупреждают о возможном вреде для окружающей среды и местных сообществ. Наибольшие споры вызывает проект в Ровине, где добыча меди может затронуть природные территории.