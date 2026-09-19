Румыния: "Карпатская инициатива" может сделать защиту нацменьшинств одним из приоритетов.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что одним из приоритетов "Карпатской инициативы" может стать защита прав национальных меньшинств.

Об этом он написал в X, передает eurointegration.com.ua

По его словам, на территории Румынии расположена половина Карпатских гор, поэтому участие Румынии в этом процессе очень важно.

"Этот формат ("Карпатской инициативы". – Ред.) может использовать языковое и культурное богатство региона, сделав защиту прав национальных меньшинств приоритетом", – написал Дан в соцсети.

Он также упомянул об этом в выступлении на саммите "Карпатской восьмерки".

"У нас большое количество меньшинств в регионе, и этот формат, это сотрудничество должно позволять этим меньшинствам сохранять свои традиции", – заявил он.

По его словам, "Карпатская инициатива" может стать дополнительным инструментом европейской интеграции для стран-кандидатов в ЕС.

"Румыния твёрдо поддерживает европейский путь, и этот формат может стать дополнительным инструментом европейской интеграции для стран-кандидатов", – отметил президент Румынии.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о создании нового формата сотрудничества – "Карпатской восьмёрки", который объединит Украину и семь европейских стран, а также ЕС как союз.