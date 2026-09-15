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euronews.com logoeuronews
15 Сентября 2026, 14:19
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Российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета

Очередное патрулирование над Балтийским морем обернулось опасной ситуацией, став очередным эпизодом в череде инцидентов с близкими столкновениями между российскими войсками и странами-членами НАТО, произошедших в этом году.

Российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета.
Российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета.

Российский военный корабль в Балтийском море выстрелил двумя сигнальными ракетами в направлении вертолёта; в связи с инцидентом был вызван российский посол, сообщили датские власти, пишет euronews.com

«Один из вертолётов ВВС типа Fennec сегодня был обстрелян сигнальными ракетами во время плановой фотофиксации российского фрегата, находившегося в международных водах у побережья Гедсера», говорится в заявлении вооружённых сил Дании.

Фрегат выпустил в понедельник «две сигнальные ракеты в направлении вертолёта. Одна из ракет прошла в непосредственной близости от вертолёта».

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил во вторник, что этот инцидент «совершенно недопустим».

«В связи с этим российский посол был вызван для разговора об инциденте», говорится в заявлении министерства.

«Россия постепенно сдвигает границы того, что она считает приемлемым поведением», — предупредил Расмуссен.

«Мы не можем с этим мириться», — сказал он.

Одновременно министр иностранных дел Литвы подтвердил, что во вторник истребитель союзников по НАТО сбил беспилотник, пересёкший воздушное пространство страны со стороны Беларуси.

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Источник
euronews.com logoeuronews
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