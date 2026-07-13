13 Июля 2026, 09:12
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Российские войска ударили по транспортному предприятию в Одессе
Российские войска утром 13 июля ударили по транспортному предприятию в Одессе. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, загорелись автобусы, повреждены четыре частных дома, сообщает currenttime.tv
Пострадали трое мужчин – 58, 62 и 66 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. На месте работают все соответствующие службы.