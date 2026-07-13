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currenttime.tv logocurrenttime
13 Июля 2026, 09:12
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Российские войска ударили по транспортному предприятию в Одессе

Российские войска утром 13 июля ударили по транспортному предприятию в Одессе. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Российские войска ударили по транспортному предприятию в Одессе.
Российские войска ударили по транспортному предприятию в Одессе.

По его словам, загорелись автобусы, повреждены четыре частных дома, сообщает currenttime.tv

Пострадали трое мужчин – 58, 62 и 66 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. На месте работают все соответствующие службы.


Источник
currenttime.tv logocurrenttime
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