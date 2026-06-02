Россия запретила ввоз косточковых фруктов из Армении
В России со вторника, 2 июня, вступает в силу временный запрет на ввоз из Армении косточковых фруктов и винограда, сообщил Россельхознадзор.
Под запретом оказались вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины и свежий виноград - якобы из-за "участившихся нарушений при поставках", передает dw.com
Запрет будет действовать до выработки "алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции", кроме того, ограничен транзит этой продукции через Россию в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Это уже не первая запретительная мера, введенная в России против армянского экспорта за последние недели. Ранее Россельхознадзор запретил ввоз рыбы и рыбопродукции из Армении, сделав исключение лишь для двух предприятий, прошедших российскую инспекцию. Помимо этого, Россия ограничила импорт армянских цветов, минеральной воды, коньяка, вина, овощей и клубники.
Власти Армении и наблюдатели связывают действия Москвы не только с санитарными претензиями, но и с резким ухудшением отношений на фоне курса премьер-министра Армении Никола Пашиняна на сближение с ЕС и США.
29 мая лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана потребовали от Армении выбрать между членством в ЕАЭС и европейской интеграцией. Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил Ереван о возможном повторении "украинского сценария", аналогичные предупреждения ранее звучали и от Владимира Путина, обвинившего Пашиняна в стремлении "усидеть на двух стульях".