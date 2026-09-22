Россия уничтожила склад крупного производителя туалетной бумаги в Украине.

В результате российского удара 22 сентября во второй раз полностью уничтожен складской комплекс производителя бумажной продукции "Снежная Панда".

Об этом компания сообщила в Facebook, передает epravda.com.ua

В компании отметили, что в результате атаки никто из сотрудников не пострадал.

"Снежная Панда" не уточнила масштабы ущерба и сроки возобновления работы комплекса. Это уже вторая крупная потеря компании за последние три месяца.

"Снежная Панда" производит санитарно-гигиеническую продукцию, в частности туалетную бумагу, бумажные полотенца, бумажные и влажные салфетки.