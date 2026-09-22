22 Сентября 2026, 23:34
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Россия уничтожила склад крупного производителя туалетной бумаги в Украине.
Россия уничтожила склад крупного производителя туалетной бумаги в Украине
В результате российского удара 22 сентября во второй раз полностью уничтожен складской комплекс производителя бумажной продукции "Снежная Панда".
Об этом компания сообщила в Facebook, передает epravda.com.ua
В компании отметили, что в результате атаки никто из сотрудников не пострадал.
"Снежная Панда" не уточнила масштабы ущерба и сроки возобновления работы комплекса. Это уже вторая крупная потеря компании за последние три месяца.
"Снежная Панда" производит санитарно-гигиеническую продукцию, в частности туалетную бумагу, бумажные полотенца, бумажные и влажные салфетки.