theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
epravda.com.ua logoepravda
22 Сентября 2026, 23:34
48
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Россия уничтожила склад крупного производителя туалетной бумаги в Украине

В результате российского удара 22 сентября во второй раз полностью уничтожен складской комплекс производителя бумажной продукции "Снежная Панда".

Россия уничтожила склад крупного производителя туалетной бумаги в Украине.
Россия уничтожила склад крупного производителя туалетной бумаги в Украине.

Об этом компания сообщила в Facebook, передает epravda.com.ua

В компании отметили, что в результате атаки никто из сотрудников не пострадал.

"Снежная Панда" не уточнила масштабы ущерба и сроки возобновления работы комплекса. Это уже вторая крупная потеря компании за последние три месяца.

"Снежная Панда" производит санитарно-гигиеническую продукцию, в частности туалетную бумагу, бумажные полотенца, бумажные и влажные салфетки.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
epravda.com.ua logoepravda
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте