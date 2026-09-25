Рютте: Россия не выигрывает войну, НАТО готово ответить на гибридные атаки.

НАТО готово реагировать на случаи диверсий и атак с применением дронов по всей Европе и уже разработало планы по противодействию таким угрозам, заявил в четверг генсек организации Марк Рютте.

«Россия всё активнее действует в киберпространстве и других сферах, но… НАТО к этому готово", - сказал Рютте на мероприятии в Нью-Йорке, посвящённом годовщине терактов 11 сентября 2001 года в США, передает euronews.com

«У нас есть все варианты ответа, … в сфере гибридных угроз», - добавил он.

Рютте заявил, что участившиеся случаи гибридных атак в странах НАТО свидетельствуют о том, что российский президент Владимир Путин не выигрывает войну против Украины, которая идёт уже пятый год.

«Путин оказался в сложном положении», - подчеркнул Рютте. По его словам, Россия теряет позиции в Украине, поэтому гражданам 32 стран НАТО не стоит беспокоиться.

Он призвал страны альянса оказывать «больше поддержки Украине», если они «действительно хотят посылать сигнал России по каждому гибридному инциденту, каждой гибридной атаке».

«Все варианты реагирования существуют, и мы задействуем всё необходимое», - добавил Рютте.

Его заявления прозвучали после того, как в четверг датская разведка предупредила о растущем риске военных действий России против стран НАТО, включая новые гибридные атаки.

В то же время испанские СМИ сообщили, что американская разведка предупредила европейские государства о возможной операции с использованием российских дронов, нацеленной на Испанию, Францию и Италию.