Ряд стран ЕС отправили фон дер Ляйен письмо с требованием остановиться и быть попроще.

13 из 27 государств Евросоюза требуют от Еврокомиссии как можно скорее нажать на паузу и в течение года не принимать никаких новых законов и предписаний.

Вместо этого ведомство Урсулы фон дер Ляйен призывают исключительно упрощать уже действующие правила. По замыслу 13 правительств, это необходимо, чтобы восстановить конкурентоспособность европейской экономики, сообщает Bild.

Инициатором письма с требованием провести «основательную очистку» существующих предписаний выступила Австрия, его также поддерживают Германия, Польша, Дания и Италия. Министр Австрии по делам Европы Клаудия Бауэр внесла этот документ на рассмотрение Совета Евросоюза, заявляет: «В течение года приоритетом должно быть наведение порядка».

Несмотря на дипломатический язык, это серьёзная оплеуха дорогостоящему брюссельскому чиновничьему аппарату, считают в редакции Bild. В письме сказано:

«Жизненно важно обеспечить такую регуляторную среду, которая […] не будет без необходимости мешать предприятиям неоправданной административной нагрузкой, дублирующими процедурами или чрезмерными обязанностями по отчётности. Нормативные акты должны быть сформулированы таким образом, чтобы упрощать их реализацию, применение, исполнение и судебный контроль».

«Нужна кнопка перезагрузки»

Уже более года сама Еврокомиссия признаёт, что перегнула палку в вопросах регулирования и теперь необходимо «прорубать просеки в бюрократических джунглях». С тех пор предпринимаются различные попытки остановить волну банкротств европейских компаний, которая уже уничтожила сотни тысяч рабочих мест. Однако 12 августа ведомство вновь ввергло ещё одну порцию предпринимателей в бюрократический ад: своей новой «Директивой об упаковке» оно вынудило многочисленные малые предприятия прекратить поставки в другие страны ЕС, чтобы избежать безумных административных затрат. Один высокопоставленный чиновник ЕС даже заявил WELT: «Мы призываем государства-члены не применять [эти] новые правила».

Критика бюрократических преград, которыми Еврокомиссия блокирует европейскую экономику, уже много лет исходит от Европейского союза налогоплательщиков. Его глава Михаэль Егер считает, что одной «кнопки паузы» недостаточно. Егер заявил BILD:

«На самом деле нам нужна была бы кнопка перезагрузки. Обнулить всё и по каждому отдельному закону проверить его негативные последствия».