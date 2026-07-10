Рэп Эрлинга Холанда стал хитом после его дубля на ЧМ.

После дубля Эрлинга Холанда, который помог Норвегии обыграть Бразилию на чемпионате мира, его рэп-песня Kygo jo стала популярной, набрав почти 22 млн просмотров на YouTube, а сам Холанд возглавил чарт Spotify в Норвегии.

Перед матчем с Бразилией в 1/8 финала норвежский диджей Kygo (настоящее имя — Кирре Горвелл-Даль) пообещал выпустить ремикс на песню Холанда, если тот забьет гол. Нападающий не просто забил, но и оформил дубль (матч завершился победой Норвегии со счетом 2:1). Kygo незамедлительно сдержал обещание и выпустил ремикс Kygo Jo (Kygo Remix), передает djmag.com

История песни началась в 2016 году, когда 16-летний Холанд вместе с партнерами по юношеской сборной Норвегии Эриком Ботхеймом и Эриком Тобиасом Сандбергом записал трек в составе рэп-группы Flow Kingz. В клипе Холанд, выступавший под псевдонимом Lyng, жарит на гриле, катается на детской машинке и танцует в замедленной съемке.

В 2022 году, после перехода в «Манчестер Сити», Холанд рассказывал в интервью клубной прессе: «Мы просто немного скучали и решили записать рэп-песню».

Выход ремикса вызвал восторженную реакцию самого футболиста.

«Свершилось! Спасибо, Kygo. Значит ли это, что я теперь официально артист?» — написал Холанд в Instagram.

Kygo ответил в комментариях: «Футболист по совместительству, артист на полную ставку».

Позже диджей на своем аккаунте опубликовал фото с футболистом и рейтингом Spotify, подписав: «То, что Холанд стал артистом номер один в Норвегии, не было в моей бинго-карточке на 2026 год».

Сам Холанд на дебютном чемпионате мира показывает выдающийся результат. На его счету уже семь голов в пяти матчах — в гонке бомбардиров ЧМ-2026 он уступает только Лионелю Месси и Килиану Мбаппе (у обоих по восемь голов). Форвард «Манчестер Сити» стал единственным игроком ЧМ-2026, который забивал левой и правой ногой, головой, из штрафной площади и из-за ее пределов.