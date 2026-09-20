Рейс Wizz Air остановили перед самым взлетом: стюардесса заметила трещину.

В итоге пассажиры ожидали вылета почти два с половиной часа.

Самолет Wizz Air, который должен был выполнить рейс из Рима в Констанцу, не смог вылететь субботним утром после того, как бортпроводница заметила трещину на одном из иллюминаторов самолёта, пишет unian.net

Пассажиры уже находились на борту, а самолёт направлялся к взлётной полосе, когда стюардесса заметила проблему и немедленно сообщила об этом экипажу в кабине пилотов, пишет Ziarul de Iași.

Пилот принял решение прервать процедуру и вернуть самолет в зону, предназначенную для технических проверок. Вылет, изначально запланированный на 06:10, таким образом, был отменёен.

Позже авиакомпания приняла решение заменить самолет.

Пассажирам сообщили, что рейс может возобновиться примерно в 08:45, однако отправление зависело от завершения технической подготовки и необходимых процедур для нового самолёта.

На данный момент Wizz Air не предоставила дополнительных деталей относительно причины появления трещины на иллюминаторе самолета.