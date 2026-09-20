theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unian.net logounian
20 Сентября 2026, 18:45
1 182
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Рейс Wizz Air остановили перед самым взлетом: стюардесса заметила трещину

В итоге пассажиры ожидали вылета почти два с половиной часа.

Рейс Wizz Air остановили перед самым взлетом: стюардесса заметила трещину.
Рейс Wizz Air остановили перед самым взлетом: стюардесса заметила трещину.

Самолет Wizz Air, который должен был выполнить рейс из Рима в Констанцу, не смог вылететь субботним утром после того, как бортпроводница заметила трещину на одном из иллюминаторов самолёта, пишет unian.net

Пассажиры уже находились на борту, а самолёт направлялся к взлётной полосе, когда стюардесса заметила проблему и немедленно сообщила об этом экипажу в кабине пилотов, пишет Ziarul de Iași.

Пилот принял решение прервать процедуру и вернуть самолет в зону, предназначенную для технических проверок. Вылет, изначально запланированный на 06:10, таким образом, был отменёен.

Позже авиакомпания приняла решение заменить самолет.

Пассажирам сообщили, что рейс может возобновиться примерно в 08:45, однако отправление зависело от завершения технической подготовки и необходимых процедур для нового самолёта.

На данный момент Wizz Air не предоставила дополнительных деталей относительно причины появления трещины на иллюминаторе самолета.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
unian.net logounian
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте