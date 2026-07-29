Расследование: Стремление OceanGate сократить расходы способствовало катастрофе батискафа Titan.

Меры по сокращению расходов, которые компания OceanGate предпринимала, чтобы избежать банкротства, способствовали техническим неисправностям, приведшим к разрушению батискафа Titan в июне 2023 года.

Меры по сокращению расходов, которые компания OceanGate предпринимала, чтобы избежать банкротства, способствовали техническим неисправностям, приведшим к разрушению батискафа Titan во время погружения к месту крушения «Титаника» в июне 2023 года. К такому выводу пришли канадские следователи, сообщает Bloomberg, передает theins.ru

Согласно докладу транспортных властей Канады, еще до катастрофы генеральный директор OceanGate Стоктон Раш просил сотрудников отложить выплату зарплат и выдавал компании личные займы, чтобы предотвратить неплатежеспособность. При этом стоимость участия в экспедиции к «Титанику» достигала $250 тысяч с человека.

Расследование показало, что финансовые трудности компании сказались на технических решениях при строительстве батискафа. Выводы канадского расследования дополняют опубликованный ранее отчет Береговой охраны США.

Компания первоначально выступала против более дорогого способа изготовления цилиндрического корпуса из углепластика, однако подрядчик настоял на использовании этой технологии и согласился самостоятельно покрыть дополнительные расходы. В результате корпус был изготовлен по более надежному методу.

При этом следователи пришли к выводу, что у аппарата сохранялись другие серьезные проблемы. Корпус из углепластика не прошел независимую сертификацию, компания игнорировала рекомендации по безопасности и продолжала эксплуатировать батискаф после многочисленных погружений, которые могли ослабить его конструкцию. Кроме того, зимой Titan хранился под открытым небом в Канаде, что, по мнению следствия, также могло негативно сказаться на прочности корпуса.

Береговая охрана США заявила, что Раш сформировал в компании корпоративную культуру, поощрявшую повышенный риск и пренебрежение требованиями безопасности. По мере ухудшения финансового положения OceanGate сталкивалась с высокой текучестью кадров и заменяла штатных сотрудников волонтерами и подрядчиками.

После катастрофы OceanGate прекратила деятельность, однако компания продолжает участвовать в судебных разбирательствах. Семья французского исследователя «Титаника» Поля-Анри Наржоле, погибшего при аварии, подала иск против OceanGate и наследства Раша о неправомерном причинении смерти. На прошлой неделе один из страховщиков компании также обратился в суд, заявив, что не обязан покрывать расходы на защиту по этому иску.

Titan потерпел катастрофу 18 июня 2023 года во время погружения к месту крушения «Титаника» в Северной Атлантике. Примерно через 1 час 45 минут после начала спуска аппарат потерял связь с судном обеспечения. Позже международная поисковая операция обнаружила обломки батискафа на морском дне примерно в 500 метрах от носовой части «Титаника».

Следствие пришло к выводу, что Titan разрушился в результате имплозии — мгновенного разрушения корпуса под воздействием огромного внешнего давления воды. На глубине около 3800 метров давление превышает 380 атмосфер, поэтому после потери прочности корпус схлопнулся за доли миллисекунды. Находившиеся внутри пять человек погибли практически мгновенно: генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, французский исследователь Поль-Анри Наржоле, британский предприниматель Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.