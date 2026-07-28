Расследование: Янукович живет в Сочи и путешествует как "Олег Леонов".

Бежавший в РФ экс-президент Украины Виктор Янукович вместе с гражданской женой живет в поместье в Сочи и путешествует по стране под именем "Олег Леонов", сообщается в расследовании украиноязычного "Телевидения Торонто".

Экс-президент Украины Виктор Янукович, который в феврале 2014 года бежал в Россию и был смещен с должности, предположительно, проживает в поместье в Сочи вместе с гражданской женой Любовью Полежай и путешествует по России под именем "Леонов Олег Николаевич". Об этом сообщается в видео, опубликованном в субботу, 25 июля, на YouTube-странице украиноязычного телеканала "Телевидение Торонто", передает dw.com

По словам авторов ролика, в расследовании они использовали данные из российских госреестров, утечек баз данных, а также информацию о перелетах, сведения с портала "Госуслуги" и фотографии из открытых источников.

В частности, использование псевдонима Януковичем в видео косвенно подтверждают тем, что дата рождения человека, на которого оформлен паспорт с таким ФИО совпадает с датой рождения экс-президента Украины, а также тем, что Леонова - девичья фамилия его матери.

На гражданскую жену Януковича оформлено много недвижимости

Полежай же, как заявляется, использует в России девичью фамилию Садыкова и живет в комплексе "Благодать" в Сочи площадью 30 тысяч квадратных метров. Ей также принадлежат соседние с ним земельные участки, включая 337 гектаров сельхозземель и заброшенный пансионат курортологии.

Часть земель Полежай сдавала агрокомплексу имени Ткачева - одной из крупнейших агропромышленных компаний страны. Там же она в 2015-2025 годах работала менеджером. Ее зарплата, как говорится в видео, составляла около 50 тысяч рублей в месяц. Авторы расследования считают, что трудоустройство могло быть фиктивным.

Сын Януковича живет вместе с семьей под фамилией Соколовы

Кроме того, сотрудники "Телевидения Торонто" утверждают, что сын экc-президента Украины Александр вместе с семьей живет в России под фамилией Соколовы. Его супруга Елена, как заявляется, владеет более чем 27 тысячами квадратных метров недвижимости, а в 2024 году держала на депозитах около 3,5 млн долларов. Кроме того, утверждается, что у нее и их с Александром Януковичем двоих сыновей есть гражданство ОАЭ.

Авторы видео также сообщили, что до мая 2026 года у Александра был доступ к системе распознавания и отслеживания лиц, которую используют российские спецслужбы, а также права на редактирование. Кроме того, в 2022-2023 годах он летал из Москвы в Сочи и обратно вместе с начальником 5-й службы ФСБ Сергеем Беседой и его заместителем Анатолием Болюхом. С ними на борту были, как утверждается, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка с женой. Они использовали документы на Виктора и Ольгу Федоровых.

В феврале 2025 года издание "Важные истории" писало, что за крупнейшим экспортером угля из оккупированных Россией территорий Украины стоит Александр Янукович. Утверждалось, что порода отправлялась в основном в Турцию, а оплата за нее поступала на счета офшора с Британских Виргинских островов. Благодаря этому сын экс-президента Украины заработал миллиарды рублей, писали журналисты.