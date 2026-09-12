«Сейчас они (европейские страны) говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», - сказал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2014 году западные страны путем госпереворота отстранили Виктора Януковича от власти на Украине. После этого, по его словам, страну попытались «втащить в НАТО».

«Сразу же, как западные страны сменили режим с помощью кровавого государственного переворота, сразу поставили целью втащить Украину в НАТО. И это в конечном итоге и явилось первопричиной сегодняшних трагических событий на Украине. Они — западные глобалистские элиты — в этом виноваты. Хотя все время переваливают на нас», - заявил Путин, пишет kommersant.ru

Как добавил президент России, после развала СССР страны Запада «почувствовали себя на вершине Олимпа» и стали считать, что никогда не допускают ошибок. Но, по словам Владимира Путина, западные страны начали совершать ошибки — «и эти ошибки начали увеличиваться, наращиваться как снежный ком». Глава государства уточнил, что речь шла о попытке «дожать Россию с помощью террористов на Кавказе», затем с помощью других инструментов, сейчас — с помощью неонацистского режима на Украине.

Владимир Путин также напомнил, что Москва много раз заявляла о неприемлемости расширения НАТО на восток. Виктор Янукович, который был президентом Украины с 2010 по 2014 год, по его словам, допускал ошибки, но выступал против вступления страны в Североатлантический альянс.

Путин: Ввод европейских войск в Украину будет означать войну с Россией

Евросоюз подталкивает свои страны к конфликту с Россией. Ввод европейских войск на территорию Украины будет означать начало войны с Москвой, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.

«Сейчас они (европейские страны) говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», — сказал Владимир Путин.

При этом жители европейских стран, по словам президента России, «понимают, что происходит». «Вот на этом, мне кажется, и основаны сегодняшние результаты в ФРГ и тенденции политических процессов в Европе в целом»,— сказал он, комментируя победу «Альтернативы для Германии» на выборах в парламент Саксонии-Анхальт.

Россия при этом не угрожает странам Европы, а оснований для начала конфликта нет, заверил Владимир Путин. «С какой стати? Никто даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой»,— добавил он.