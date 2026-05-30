Путин: Все места, откуда исходит прямая угроза России, — законные военные цели.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Астане, отвечая на вопрос о возможности запусков БПЛА по российским территориям из Латвии, передает kommersant.ru

«У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», — подчеркнул президент РФ.

19 мая Служба внешней разведки России сообщила о планах ВСУ использовать территории стран Балтии для ударов по России при помощи БПЛА. Разведка считает, что Украина якобы уже направила в Латвию военнослужащих Сил беспилотных систем, которых разместили на части военных баз страны.

Владимир Путин также прокомментировал недавние слова главы МИД Литвы Кестутиса Будриса. 19 мая в интервью министр заявил, что у НАТО есть все средства, чтобы «сровнять с землей» российские базы ПВО, если появится такая необходимость. «У Российской Федерации есть все средства, чтобы сровнять с землей всех, кто захочет сровнять с землей базы на ее территории», — заявил Владимир Путин.