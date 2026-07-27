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life.ru logolife
27 Июля 2026, 10:27
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Пугачёва четыре месяца не вставала с кровати из-за перелома ноги

76-летняя певица Алла Пугачёва сломала ногу и повредила тазобедренный сустав после падения. Она провела четыре месяца в постели.

Пугачёва четыре месяца не вставала с кровати из-за перелома ноги.
Пугачёва четыре месяца не вставала с кровати из-за перелома ноги.

Артистка почти не ходила и опасалась, что больше никогда не встанет на ноги. Поэтому сейчас она передвигается с тростью, сообщает life.ru

«У меня были панические атаки, мне было ужасно», — призналась певица.

Медики прогнозировали, что полное восстановление займёт до полугода. Однако артистка справилась с травмой. Она начала заново учиться ходить. Сначала она опиралась на трость, а затем продолжила тренировки без неё, несмотря на боль. Теперь Пугачёва берет палочку только для большей уверенности.

Недавно певица и её супруг Максим Галкин посетили музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Пара вышла в свет как почётные гости мероприятия. Они держались за руки во время появления на публике.


Источник
life.ru logolife
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