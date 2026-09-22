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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Сентября 2026, 22:29
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Прокуратура Венгрии просит снять иммунитет с Петера Мадьяра

Прокуратура Венгрии обратилась в парламент с ходатайством о снятии депутатской неприкосновенности с лидера партии "Тиса" и премьер-министра Петера Мадьяра по делу о краже мобильного телефона.

Прокуратура Венгрии просит снять иммунитет с Петера Мадьяра.
Прокуратура Венгрии просит снять иммунитет с Петера Мадьяра.

Речь идет об инциденте, произошедшем в ночь на 21 июня 2024 года в одном из клубов Будапешта. По версии следствия, Мадьяр забрал у посетителя телефон, которым тот снимал его на видео, и положил его в карман, передает eurointegration.com.ua

На просьбу вернуть телефон он, как утверждает прокуратура, не откликнулся, а после выхода из клуба направился к Дунаю и бросил телефон в воду.

В сентябре 2024 года венгерская прокуратура обратилась в Европарламент с просьбой лишить Мадьяра, который на тот момент был евродепутатом, неприкосновенности. Европарламент это ходатайство отклонил, после чего прокуратура прекратила производство по делу.

Мандат Мадьяра как депутата Европарламента и соответствующая неприкосновенность прекратились 8 мая 2026 года. 9 мая Мадьяр стал депутатом венгерского парламента, а потому вновь получил депутатскую неприкосновенность. Теперь для продолжения дела необходимо решение венгерского парламента о снятии иммунитета.

Сам Мадьяр после инцидента в июне 2024 года заявлял, что мужчина, снимавший его на телефон, был "оплаченным провокатором от партии "Фидес". По его словам, мужчина провоцировал конфликт, снимал посетителей клуба без их согласия и угрожал ему.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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