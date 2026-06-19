theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
19 Июня 2026, 10:19
7
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Продюсера Дрейка и Бейонсе Тэя Кита нашли мертвым в своей квартире: ему было 29 лет

Музыкального продюсера Тэя Кита (настоящее имя — Бритавиус Чемберс) обнаружили мертвым в своей квартире в Нэшвилле, США.

Продюсера Дрейка и Бейонсе Тэя Кита нашли мертвым в своей квартире: ему было 29 лет.
Продюсера Дрейка и Бейонсе Тэя Кита нашли мертвым в своей квартире: ему было 29 лет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции города в соцсети Х. Ему было 29 лет. Полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти. Причина смерти устанавливается.

Продюсер родом из Мемфиса, штат Теннесси. Он работал с Дрейком, Трэвисом Скоттом, Бейонсе, Эминемом и другими исполнителями. В 2019 году был номинирован на премию «Грэмми» за трек Sicko Mode Трэвиса Скотта, в 2024 году — за песню Rich Flex Дрейка и 21 Savage.

Тэй Кит трижды получал премию BMI R&B/Hip-Hop Awards как продюсер года. В последний раз — в 2024 году за работу над треками First Person Shooter Дрейка, Meltdown Трэвиса Скотта с участием Дрейка и Circo Loco Дрейка и 21 Savage.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте