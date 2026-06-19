Продюсера Дрейка и Бейонсе Тэя Кита нашли мертвым в своей квартире: ему было 29 лет.

Музыкального продюсера Тэя Кита (настоящее имя — Бритавиус Чемберс) обнаружили мертвым в своей квартире в Нэшвилле, США.

Об этом сообщила пресс-служба полиции города в соцсети Х. Ему было 29 лет. Полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти. Причина смерти устанавливается.

Продюсер родом из Мемфиса, штат Теннесси. Он работал с Дрейком, Трэвисом Скоттом, Бейонсе, Эминемом и другими исполнителями. В 2019 году был номинирован на премию «Грэмми» за трек Sicko Mode Трэвиса Скотта, в 2024 году — за песню Rich Flex Дрейка и 21 Savage.

Тэй Кит трижды получал премию BMI R&B/Hip-Hop Awards как продюсер года. В последний раз — в 2024 году за работу над треками First Person Shooter Дрейка, Meltdown Трэвиса Скотта с участием Дрейка и Circo Loco Дрейка и 21 Savage.