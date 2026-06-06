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eurointegration.com.ua logoeurointegration
6 Июня 2026, 10:52
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Президент Румынии созвал совещание в связи с инцидентом с морским дроном в Констанце

Президент Румынии Никушор Дан в субботу созвал рабочее совещание для обсуждения инцидента со взрывом морских дронов в порту Констанца и у побережья Чёрного моря, а также мер по усилению безопасности на румынском побережье.

Президент Румынии созвал совещание в связи с инцидентом с морским дроном в Констанце.
Президент Румынии созвал совещание в связи с инцидентом с морским дроном в Констанце.

Об этом пишет digi24, передает eurointegration.com.ua

Как сообщила Администрация президента, заседание начнется в 12:00 в штабе 243-й радиоэлектронной и наблюдательной бригады в Констанце с участием представителей ведомств, ответственных за национальную безопасность и оборону.

Во время совещания участники проанализируют обстоятельства инцидента, его влияние на национальную и региональную безопасность, а также возможные меры по укреплению способностей наблюдения, предотвращения и реагирования в Черноморском регионе.

По завершении встречи глава государства должен провести пресс-конференцию.

Напомним, утром 5 июня людей из порта Констанцы в Румынии эвакуировали после взрыва там морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время российско-украинской войны.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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