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adevarul.ro logoadevarul
21 Сентября 2026, 10:52
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Президент Румынии поправлял носки, сидя на саммите рядом с Владимиром Зеленским

Реакция украинского лидера на происходящее была запечатлена камерами и стала вирусной.

Президент Румынии поправлял носки, сидя на саммите рядом с Владимиром Зеленским.
Президент Румынии поправлял носки, сидя на саммите рядом с Владимиром Зеленским.

Инцидент произошел 18 сентября на Карпатском экономическом форуме — одном из мероприятий, организованных в рамках первого Саммита Карпатской инициативы по интеграции. Встречу принимал Владимир Зеленский в Ивано-Франковской области, сообщает adevarul.ro

На видео видно, как Никушор Дан и Владимир Зеленский сидят рядом в первом ряду. В какой-то момент румынский президент начал поправлять носок на правой ноге. Зеленский заметил это и на несколько секунд повернул голову в сторону своего румынского коллеги.

Затем Никушор Дан продолжил поправлять носок уже на левой ноге. Зеленский снова посмотрел на него с удивлением, сдерживая улыбку.

Видео опубликовала в TikTok украинская журналистка Галина Остаповец.

«Сегодня я сняла забавное видео на экономическом саммите, в котором участвовал президент. Обратите внимание на реакцию Зеленского», — написала журналистка.

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Источник
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