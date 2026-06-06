Президент: Мы опустились до того уровня, в котором страны ЕС живут многие годы.

Примерно о том же Путин говорил на ПМЭФ и год назад: мол, мир движется к более справедливому многополярному устройству, и Россия, несмотря на войну и санкции - а в чем-то даже благодаря им, - от этого выигрывает, передает dw.com

Однако кое-чем новое выступление Путина все же выделяется. На пятый год военной агрессии против Украины состояние российской экономики заметно ухудшилось, поэтому вырывать отдельные удачные показатели из контекста и с прежней легкостью складывать из них картину устойчивости и успеха уже не получается. Ряд характерных примеров - в материале DW.

"Крупнейшая структурная трансформация мира"

Немалую часть выступления Владимир Путин посвятил глобальному противостоянию: с одной стороны - Запад, прежде всего страны G7, с другой, как он выразился, - "наше объединение" БРИКС. В картине мира, которую описал Путин, Запад постепенно теряет влияние, тогда как БРИКС, напротив, год от года становится мощнее.

В подтверждение своих тезисов глава Кремля привел множество экспертных оценок. В частности, отметил, что за последние пять лет вклад стран БРИКС в рост мирового ВВП составил 49%, тогда как страны G7 обеспечили только 18%. До конца десятилетия темпы роста государств G7 должны составить "в лучшем случае" 1,5% в год, а стран БРИКС - в среднем 4%.

Члены БРИКС действительно опережают участников G7 по вкладу в мировой экономический рост. Но следовало бы уточнить, что это не соревнование двух блоков, а естественная логика догоняющего развития. У зрелых экономик, которые принято называть развитыми, темпы роста и должны быть ниже, чем у развивающихся. У последних просто больше пространства для роста.

Кроме того, Путин мог бы добавить и то, что рост БРИКС обеспечивают главным образом всего две страны. Так, по прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), вклад Китая в мировой рост в 2026 году составит 27,8%, Индии - 17,2%. Вместе - более 40%. Оба государства активно сотрудничают с западными странами (и в том числе благодаря этому обстоятельству растут), но вот друг с другом, несмотря на членство в БРИКС, находятся не в самых простых отношениях.

"Воровство международных резервов России негативно повлияло на позиции доллара и евро"

В той же логике глобального противостояния Владимир Путин говорил и о состоянии мировых финансов. По его словам, многие страны начали сокращать активы в западных юрисдикциях и переводить расчеты в национальные валюты, опасаясь, что вслед за Россией столкнутся с санкциями и заморозкой резервов.

"Поводы (для санкций. - Ред.) могут быть разные, они всегда найдутся: в нашем случае - конфликт на Украине, в каком-то другом случае - конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке, даже отношение к ЛГБТ-сообществу", - предупредил российский президент.

Но в этом заявлении содержится лишь доля правды. Страны БРИКС действительно все активнее используют национальные валюты - однако в первую очередь в расчетах друг с другом. В целом же позиции доллара США стабильны. По данным SWIFT, которые приводит Bloomberg, к концу 2025 года на американский доллар приходилось более 50% международных платежей - больше, чем годом ранее. За ним с большим отрывом следовали евро (22%), фунт, канадский доллар, иена и, наконец, китайский юань.

Таким образом, Россия, которая стремится вести расчеты в рублях и хранит значительную часть резервов в этой валюте, вовсе не возглавляет новый мировой тренд. Из-за санкций у нее просто нет другого выбора.

"Опустились до того уровня, в котором страны ЕС живут"

В первые годы войны Владимир Путин многократно акцентировал внимание на том, что темпы роста ВВП в России выше, чем в США и ЕС. Но в 2025 году российская экономика прибавила лишь 1%. В 2026-м, по прогнозу Минэкономразвития, ожидается рост на 0,4%. Иными словами - стагнация.

Как ни трудно это было, но Путин все же смог представить даже эти показатели в позитивном ключе. "Мы слышим критику со всех сторон, что у нас в экономике все "припало". Да, но мы опустились до того уровня, в котором страны еврозоны живут долгие годы", - заявил он.

Это утверждение соответствует действительности лишь с большой натяжкой. Среднегодовые темпы роста ВВП в Евросоюзе в 2005-2024 годах, как следует из данных Евростата, составляли 1,3%. В 2026 году Еврокомиссия ожидает роста на 1,1% - после роста на 1,5% в 2025-м. В России динамика будет все же более слабой. Не говоря о том, что сопоставимые темпы роста для развитой экономики ЕС и развивающейся экономики России - не повод для оптимизма.

Условием "устойчивых" темпов роста Путин назвал инвестиции, что логично. Но не стал уточнять, что российские компании сейчас сокращают вложения в развитие: собственных средств не хватает, а заемные недоступны из-за высокой ключевой ставки. В целом за 2025 год инвестиции в основной капитал, по оценке Росстата, снизились на 2,3%. В первом квартале 2026 года падение резко ускорилось - до 14,3%.

"Подрывает доверие к Западу и печальное состояние его государственных финансов"

Тот же прием - сравнение с развитыми экономиками без учета контекста - Владимир Путин использовал еще не единожды. Например, когда говорил о рекордно низкой безработице. Такой низкой, как сейчас (2,2%), она не была никогда. Но это - не повод для гордости: нехватка рабочих рук стала одним из ключевых факторов, ограничивающих рост российской экономики. Об этом говорят не только эксперты, но и высокопоставленные российские чиновники.

Менее очевидный пример - низкий государственный долг. Из слов Путина вроде бы следует, что он этим обстоятельством доволен: "Госдолг Еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели известны: у Греции - 146%, у Италии - 137%, Франции - 115%, Бельгии - 108%. У России, кстати, 16,4%. Но плавающая такая цифра немножко... Некоторые наши эксперты показывают цифру 15,8%. Но, во всяком случае, несопоставимая величина".

На практике российский госдолг, хотя и остается низким по меркам развитых стран, уже создает властям проблемы. Будучи отрезанной от мировых рынков капитала, Россия вынуждена занимать внутри страны. И обходятся эти заимствования дорого: опять же, из-за высокой ключевой ставки. По данным на начало июня, обслуживание долгосрочных обязательств обходится России почти в 15% годовых, ЕС - лишь в 3,5%.

В 2025 году расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга составили 3,2 трлн рублей. В 2026 году они вырастут до 3,9 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Много это или мало? Это больше, чем расходы на образование и здравоохранение, вместе взятые. Об этом Путин, впрочем, ничего не сказал.