Президент Молдовы обсудила с американским сенатором региональную стабильность.

Встреча подтвердила прочность молдо-американского партнерства и заинтересованность Вашингтона в безопасности и стабильности Молдовы и региона, передает rupor.md

Оба официальных лица обсудили региональную ситуацию и устойчивость Республики Молдова перед лицом гибридных угроз, в том числе в киберпространстве. Президент Санду приветствовала новую поддержку США в размере 8 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности Молдовы в течение следующих четырех лет — конкретный сигнал о приверженности США нашей стране. Они также обсудили путь Молдовы к вступлению в ЕС и долгосрочную стабильность, которую это принесет региону, а также возможности экономического сотрудничества и перспективы расширения присутствия американских компаний в Молдове.

Встреча является частью динамики политического диалога между Кишиневом и Вашингтоном и отражает взаимный интерес к углублению двустороннего сотрудничества.