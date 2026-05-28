rupor.md
28 Мая 2026, 21:56
2
Президент Молдовы обсудила с американским сенатором региональную стабильность

Глава молдавского государства Майя Санду приняла в администрации президента Марка Келли, члена Сената США.

Встреча подтвердила прочность молдо-американского партнерства и заинтересованность Вашингтона в безопасности и стабильности Молдовы и региона, передает rupor.md

Оба официальных лица обсудили региональную ситуацию и устойчивость Республики Молдова перед лицом гибридных угроз, в том числе в киберпространстве. Президент Санду приветствовала новую поддержку США в размере 8 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности Молдовы в течение следующих четырех лет — конкретный сигнал о приверженности США нашей стране. Они также обсудили путь Молдовы к вступлению в ЕС и долгосрочную стабильность, которую это принесет региону, а также возможности экономического сотрудничества и перспективы расширения присутствия американских компаний в Молдове.

Встреча является частью динамики политического диалога между Кишиневом и Вашингтоном и отражает взаимный интерес к углублению двустороннего сотрудничества.

