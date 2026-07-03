Президент Литвы предупредил о расколе в НАТО из-за расходов на оборону.

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил в пятницу, что НАТО рискует расколоться, если некоторые страны-члены не достигнут установленной альянсом цели – выделять 5 процентов валового внутреннего продукта на оборону.

"Было бы очень противоречиво или неоднозначно, если бы одни страны пытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие колебались, скажем, на уровне 2% или 2,5%", – сказал Науседа журналистам в Берлине во время совместной пресс-конференции со своими коллегами из Латвии и Эстонии, а также с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает eurointegration.com.ua

"Это разделит, естественным образом разделит альянс на две или три части, а это не очень хорошо для духа коллективной обороны в альянсе и для нашей солидарности", – добавил Науседа.

Члены НАТО, за исключением Испании, на прошлогоднем саммите в Гааге договорились к 2035 году выделять 5 процентов ВВП на оборону. Однако, поскольку расходы большинства европейских стран в настоящее время значительно ниже этого уровня, а сами страны сталкиваются с бюджетными ограничениями, остается неясным, сколько из них достигнут этой цели.

Страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – входят в число европейских государств, которые тратят больше всего на оборону в отношении к объему ВВП. Их лидеры встретились с Мерцем в Берлине, чтобы согласовать позиции накануне саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Анкаре.

Ключевым приоритетом для европейских лидеров на этом саммите будет убедить президента США Дональда Трампа в том, что они делают достаточно для увеличения расходов на оборону, на фоне опасений, что президент может ослабить приверженность США альянсу или применить санкции к странам, не соблюдающим обязательства.