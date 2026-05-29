29 Мая 2026, 18:35
Президент Чехии о попадании "Шахеда" в Румынии: Не следует ограничиваться совместным осуждением

Президент Чехии Петр Павел призвал не ограничиваться совместным осуждением в ответ на инцидент в румынском городе Галац.

Павел назвал инцидент с ударом российского беспилотника по жилому дому в городе Галац беспрецедентным и абсолютно неприемлемым, передает eurointegration.com.ua

"Однако мы не должны ограничиваться лишь совместным осуждением этого инцидента. Поэтому я однозначно поддерживаю призыв президента Румынии Дана к решительной международной реакции. Россия должна четко осознать, что мы не будем терпеть таких атак", – заявил президент Чехии.

Премьер Чехии Андрей Бабиш также "категорически осудил" российские атаки на украинскую инфраструктуру, в результате которых один из дронов попал в жилой дом на территории Румынии и ранил двух человек.

