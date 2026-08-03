Президент Аргентины предложил лишить зарплаты политиков, которые делают долги.

Ультралиберальный президент Аргентины Хавьер Милей выдвинул оригинальную инициативу: если государство делает слишком много долгов, политики в будущем больше не должны получать зарплату.

Эта центральная идея его нового пакета реформ называется «Grillete Fiscal» — финансовые кандалы, сообщает Bild.

Механизм её реализации такой: если государство несколько месяцев подряд уходит в минус, конгресс должен в течение нескольких недель снова привести финансы в порядок. Если это не удаётся, автоматически вводится шатдаун по американскому образцу: президенту, вице-президенту, министрам и депутатам не выплачиваются зарплаты. Пенсии, здравоохранение, полиция и оборона, напротив, продолжат получать финансирование.

В своём телевизионном обращении Милей сказал:

«Впервые в нашей истории будет правило: если политика не выполняет свою домашнюю работу, цену за это платит политика, а не народ».

Критики этого подхода в Аргентине говорят, что приостановка выплаты зарплат политикам — скорее символический жест, чем эффективное средство борьбы с долгами, поскольку зарплаты составляют лишь малую долю государственных расходов.

Главная цель финансовых усилий Милея — это стабильный песо. Он планирует запретить государству печатать новые деньги. Именно это для покрытия бюджетных расходов делали прежние правительства, разгоняя тем самым инфляцию.