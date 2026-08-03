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bild.de logobild
3 Августа 2026, 18:45
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Президент Аргентины предложил лишить зарплаты политиков, которые делают долги

Ультралиберальный президент Аргентины Хавьер Милей выдвинул оригинальную инициативу: если государство делает слишком много долгов, политики в будущем больше не должны получать зарплату.

Президент Аргентины предложил лишить зарплаты политиков, которые делают долги.
Президент Аргентины предложил лишить зарплаты политиков, которые делают долги.

Эта центральная идея его нового пакета реформ называется «Grillete Fiscal» — финансовые кандалы, сообщает Bild.

Механизм её реализации такой: если государство несколько месяцев подряд уходит в минус, конгресс должен в течение нескольких недель снова привести финансы в порядок. Если это не удаётся, автоматически вводится шатдаун по американскому образцу: президенту, вице-президенту, министрам и депутатам не выплачиваются зарплаты. Пенсии, здравоохранение, полиция и оборона, напротив, продолжат получать финансирование.

В своём телевизионном обращении Милей сказал:

«Впервые в нашей истории будет правило: если политика не выполняет свою домашнюю работу, цену за это платит политика, а не народ».

Критики этого подхода в Аргентине говорят, что приостановка выплаты зарплат политикам — скорее символический жест, чем эффективное средство борьбы с долгами, поскольку зарплаты составляют лишь малую долю государственных расходов.

Главная цель финансовых усилий Милея — это стабильный песо. Он планирует запретить государству печатать новые деньги. Именно это для покрытия бюджетных расходов делали прежние правительства, разгоняя тем самым инфляцию.

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Источник
bild.de logobild
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