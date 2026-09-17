Премьер Таиланда призвал иностранцев «умирать на родине».

Премьер-министр и глава МВД Таиланда Анутхин Чанвиракун призвал иностранцев, нарушающих местные законы, уезжать из страны, а также резко высказался против создания частных кладбищ для иностранных граждан.

По словам Чанвиракуна, иностранцы могут жить в Таиланде, если честно работают, соблюдают законы и не эксплуатируют местных жителей, передает thenation.com

«Недавно я узнал о запросе (от иностранцев. — Прим. ред.) на строительство частного кладбища — это уже переходит все границы. Вам следует быть благодарными за то, что мы разрешили вам приехать сюда... Если вы собираетесь умирать, езжайте и умирайте у себя дома, здесь вам умирать незачем», — сказал он на совещании с губернаторами провинций Таиланда.

Чанвиракун отметил, что иностранцы не могут самостоятельно создавать в Таиланде религиозные учреждения без соответствующего разрешения. Он раскритиковал случаи, когда помещение оформляется как ресторан, но фактически используется в качестве «молельного дома».

Премьер поручил губернаторам активнее использовать законодательство против иностранцев, которые нарушают правила ведения бизнеса, используют тайских номинальных владельцев, работают без разрешений или занимающимися другой незаконной деятельностью. Премьер призвал ускорять депортацию таких правонарушителей.