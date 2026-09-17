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svoboda.org logosvoboda
17 Сентября 2026, 16:48
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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подал в отставку

Это произошло после того, как были окончательно подведены итоги парламентских выборов, состоявшихся 13 сентября.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подал в отставку.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подал в отставку.

На выборах победила оппозиционная Социал-демократическая партия. Новым премьер-министром станет её лидер Магдалена Андерссон, передает svoboda.org

Кристерссон – председатель Умеренной коалиционной партии, которая вместе с Христианскими демократами и Либеральной партией составляла правящий консервативный блок в Риксдаге – шведском парламенте. Социал-демократы вместе с левыми, зелёными и партией центристов составляли оппозиционный "левый блок", который, скорее всего, сформирует правящую коалицию в новом Риксдаге. Первое заседание парламента нового созыва назначено на 28 сентября; 29 сентября депутаты официально определят кандидатуру нового премьер-министра.

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Источник
svoboda.org logosvoboda
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