Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подал в отставку
Это произошло после того, как были окончательно подведены итоги парламентских выборов, состоявшихся 13 сентября.
На выборах победила оппозиционная Социал-демократическая партия. Новым премьер-министром станет её лидер Магдалена Андерссон, передает svoboda.org
Кристерссон – председатель Умеренной коалиционной партии, которая вместе с Христианскими демократами и Либеральной партией составляла правящий консервативный блок в Риксдаге – шведском парламенте. Социал-демократы вместе с левыми, зелёными и партией центристов составляли оппозиционный "левый блок", который, скорее всего, сформирует правящую коалицию в новом Риксдаге. Первое заседание парламента нового созыва назначено на 28 сентября; 29 сентября депутаты официально определят кандидатуру нового премьер-министра.