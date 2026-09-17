Премьер Карни на угрозы Трампа: Никто не может указывать Канаде.

Премьер-министр Канады Марк Карни в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа заявил, что углубление отношений его страны с Евросоюзом является позитивным процессом, и Оттава не поддастся давлению.

«Этот союз – это позитивный процесс. Вот мой ответ американскому президенту», – cказал Карни, передает politico.eu

Премьер считает, что «более сильная, более устойчивая Канада станет более эффективным партнером для Соединенных Штатов». Он подчеркнул, что «канадцы едины в том, что никто не будет указывать, на каком языке говорить» и «никто не будет диктовать нам нашу культуру или с кем мы можем заключать соглашения».

Накануне Дональд Трамп пригорозил ввести против Евросоюза высокие пошлины или прекратить торговлю по ряду направлений, если Канаде будет предоставлен статус ассоциированного члена ЕС. При этом перспективу вступления Канады в ЕС Трамп назвал «смехотворной», а Оттаву «ужасным торговым партнером».