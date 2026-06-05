Представлена первая в мире технология 3D-печати бетона на базе башенного крана.

Австралийская компания Luyten из Мельбурна представила Ascend — первый в мире 3D-принтер на базе башенного крана, способный строить здания высотой до 100 метров.

Эта разработка может заметно изменить подход к высотному строительству. Инженеры превратили привычный башенный кран в роботизированную систему, которая печатает бетонные конструкции прямо по цифровой модели.

Как работает новый принтер

Ascend сочетает классическую конструкцию крана с роботизированной печатью бетона, искусственным интеллектом и современными цифровыми процессами. Вместо того чтобы просто поднимать материалы, машина сама формирует стены и перекрытия слой за слоем.

«Значение Ascend заключается не только в том, что это новый 3D-принтер для бетона. Он превращает одну из важнейших машин в строительной отрасли в роботизированную производственную систему, способную строить непосредственно по цифровым проектам», — подчеркнул Ахмед Махил, доктор философии, основатель и генеральный директор Luyten.

По словам создателей, система решает сразу несколько острых проблем отрасли: нехватку рабочих рук, растущий спрос на жилье, низкую производительность и большое количество отходов. Установка крана-принтера занимает всего один-два дня — это огромный плюс для крупных проектов.

Преимущества перед традиционными методами

Ascend работает в радиусе до 45 метров и может подниматься на высоту 100 метров. Он заметно снижает потребность в опалубке — временных формах, которые обычно собирают и разбирают. Кроме того, специальный бетон Ultimatecrete, разработанный компанией, обеспечивает хорошую прочность, правильную текучесть и надежное сцепление между слоями.

Искусственный интеллект помогает прокладывать оптимальные траектории печати, следить за процессом в реальном времени и вовремя корректировать параметры. Это похоже на то, как современные станки с ЧПУ работают на заводах, только здесь речь идет о целом здании.

«Строительная отрасль десятилетиями пыталась автоматизировать работу башенных кранов, — отметил Махил. — Мы выбрали другой путь. Мы превратили сам башенный кран в робота».

Первый современный башенный кран появился в 1949 году благодаря немецкому инженеру Хансу Либхерру. С тех пор эти машины стали символом строительства высоток. Теперь компания предлагает дать им новую жизнь — превратить из простых подъемников в настоящих цифровых строителей.

Что изменит эта технология в строительстве

Компания уверена: не нужно ломать всю существующую инфраструктуру. Достаточно постепенно оснащать уже знакомые краны новой технологией.

«Строительной отрасли не нужно заменять существующую инфраструктуру, чтобы извлечь выгоду из автоматизации, — говорит Махил. — Ей нужны технологии, которые интегрируются с инфраструктурой, уже формирующей наши города».

Если хотя бы небольшая часть кранов по всему миру получит такое обновление, это может серьезно повлиять на скорость возведения жилья и инфраструктуры. Физические машины, которые раньше просто перемещали грузы, станут полноценными производственными системами.

«Мы считаем, что следующая глава в строительстве будет определяться интеллектуальной инфраструктурой», — заключил основатель Luyten.

По словам инженеров, это первый шаг к тому, чтобы башенные краны, помогавшие создавать современные города, теперь строили их быстрее, чище и эффективнее. Эта разработка может заметно изменить подход к высотному строительству.