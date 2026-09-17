Предприятия ЕС пересматривают цепочки поставок из-за геополитических рисков.

Предприятия Европейского союза всё чаще рассматривают геополитические потрясения как структурную особенность мировой торговли и пересматривают свои цепочки поставок.

Об этом говорится в новом отчете Европейского инвестиционного банка и Европейской комиссии, передает eurointegration.com.ua

Согласно исследованию, проведенному Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейской комиссией, 64% компаний ЕС считают себя готовыми к преодолению геополитических рисков.

В отчете отмечается, что европейские предприятия также все меньше полагаются на краткосрочные кризисные меры и получают поддержку со стороны единого европейского рынка.

Доля импортеров ЕС, адаптирующих цепочки поставок, снизилась с 50% до 37% в период с 2023 по 2025 год.

"Обнадеживает то, что компании адаптируются путем диверсификации, инвестируют в готовность к кризисным ситуациям и используют единый рынок как источник стабильности", – сказал главный экономист Генерального директората Европейской комиссии по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательства Роман Архона.

Исследование показывает, что 67% предприятий ЕС, ведущих торговлю с Соединенными Штатами, и 60% тех, кто занимается торговлей с Китаем, ожидают, что пошлины останутся долгосрочным препятствием.