Правнук Леонида Брежнева попал в плен к ВСУ в Херсонской области.

Антон Милаев, правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, находится в плену у украинских военных. О судьбе мужчины рассказала его мать Ирина Кузнецова.

Речь идет о названном внуке дочери советского лидера Галины Брежневой. Она воспитывала его как родного сына, пишет life.ru

Прошлой осенью 45-летний мужчина отправился на войну. Он служил сапёром. Уже в ноябре связь с родственниками прервалась.

Мать бойца сообщила журналистам, что спустя несколько месяцев семья узнала о его местонахождении. Сейчас Антон Милаев удерживается на территории, подконтрольной ВСУ.

Пленение произошло в Херсонской области. Других подробностей мать пока не раскрывает.