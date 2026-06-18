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life.ru logolife
18 Июня 2026, 12:21
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Правнук Леонида Брежнева попал в плен к ВСУ в Херсонской области

Антон Милаев, правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, находится в плену у украинских военных. О судьбе мужчины рассказала его мать Ирина Кузнецова.

Правнук Леонида Брежнева попал в плен к ВСУ в Херсонской области.
Правнук Леонида Брежнева попал в плен к ВСУ в Херсонской области.

Речь идет о названном внуке дочери советского лидера Галины Брежневой. Она воспитывала его как родного сына, пишет life.ru

Прошлой осенью 45-летний мужчина отправился на войну. Он служил сапёром. Уже в ноябре связь с родственниками прервалась.

Мать бойца сообщила журналистам, что спустя несколько месяцев семья узнала о его местонахождении. Сейчас Антон Милаев удерживается на территории, подконтрольной ВСУ.

Пленение произошло в Херсонской области. Других подробностей мать пока не раскрывает.

Источник
life.ru logolife
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