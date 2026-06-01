Правительство Швеции изменило подход к статусу детей мигрантов.

Как отметило правительство, изменения стали ответом на длительную критику системы, действовавшей после миграционного кризиса 2015 года. Тогда Швеция существенно ужесточила политику предоставления убежища, и впоследствии вопрос статуса детей мигрантов стал одним из самых спорных, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на euronews.com

Речь идет о случаях, когда несовершеннолетние прибывали в страну вместе с родителями, но получали требование покинуть Швецию по достижении 18 лет, если их собственный статус не соответствовал условиям пребывания.

Миграционная служба уже в марте приостановила такие депортации после того, как правительство заявило о намерении пересмотреть правила.

1 июня правительство объявило о смягчении подхода. В частности, возраст, после которого мигрантов будут считать взрослыми в этих случаях, повышается с 18 до 21 года.

Кроме того, лица с действующими решениями о депортации смогут повторно подать заявление на получение вида на жительство.

Также те, кто уже покинул страну, смогут подать новую заявку онлайн или через посольства, если ранее имели вид на жительство по программе воссоединения семьи в течение последних трех лет.

Министр миграции Йохан Форсселл заявил, что новые правила позволят "подросткам, которые соблюдали требования, учиться, работать и интегрироваться в общество".