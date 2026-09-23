Правительство Франции увеличило помощь населению на фоне энергокризиса.

Правительство Франции объявило о ряде мер по оказанию помощи населению на фоне того, что цены на топливо в Европе достигли рекордных уровней из-за роста цен на нефть, связанного с войнами на Ближнем Востоке и в Украине.

Дополнительная помощь домохозяйствам и работникам некоторых отраслей для преодоления роста цен на топливо составляет 450 миллионов евро, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на lefigaro.fr

Меры предусматривают, что помощь для тех, кто активно пользуется автомобилем, будет продлена до конца года, а количество потенциальных получателей поддержки увеличится до 5,5 миллиона человек, против прежней цифры в 3 миллиона. Сумма финансовой поддержки – 40 центов за литр топлива.

Максимальный размер "топливной премии" – не облагаемой налогом помощи, которую работодатели могут предоставлять своим работникам, – увеличится с 600 до 1 000 евро.

Также до конца года продлят помощь, предназначенную для секторов строительства и сельского хозяйства. Ее размер составит 20 евроцентов за литр дизельного топлива для строительных предприятий и 15 евроцентов за литр для сферы сельского хозяйства.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню после объявления пакета мер подчеркнул, что энергетика является оружием войны.

"Война, которую ведет Россия в Украине, и конфликт на Ближнем Востоке напоминают нам об одной реальности: энергия – это оружие войны. Угроза морскому пути, удар по нефтеперерабатывающему заводу – и последствия этого ощущаются даже в бюджетах французских семей. Наш ответ направлен на одно: обеспечить безопасность наших поставок, поддержать тех, кто больше всего пострадал, и устойчиво снизить нашу зависимость", – написал Лекорню.