Правящая партия Германии впервые не прошла в региональный парламент.

В немецком регионе Мекленбург-Передняя Померания прошли выборы в местный парламент. Победу одержала ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Правящий Христианско-демократический союз (ХДС), который возглавляет канцлер Фридрих Мерц, впервые в своей истории не получил ни одного мандата, пишет tagesschau.de

По итогам обработки 100% бюллетеней партия ХДС набрала 4,9%. Для прохождения в парламент Мекленбург-Передней Померании необходимо набрать минимум 5% голосов.

Фридрих Мерц назвал результат ХДС катастрофическим. Председатель отделения партии в Мекленбург-Передней Померании Даниэль Петерс призвал к срочным реформам внутри ХДС.

АдГ победила на региональных выборах с результатом 38,8% голосов при явке в 79%. «Альтернатива для Германии» заняла большинство депутатских кресел во втором региональном парламенте. В начале сентября ультраправая партия победила на выборах в Саксонии-Анхальт с результатом 43,8%. ХДС тогда набрала 17,2% голосов и получила второе место.