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euronews.com logoeuronews
5 Июня 2026, 21:48
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Посреди Сахары погибли 49 человек из-за поломки грузовика

В пустыне Сахара, в районе, где сходятся границы Нигера, Мали и Алжира, 49 человек погибли из-за поломки грузовика.

Посреди Сахары погибли 49 человек из-за поломки грузовика.
Посреди Сахары погибли 49 человек из-за поломки грузовика.

Полсотни человек, все — граждане Нигера, возвращались домой с религиозного праздника в соседней Мали. Путь длиной более чем 300 км должен был занять несколько дней, передает euronews.com

Водитель грузовика заблудился, в итоге машина заглохла в совершенно безлюдном и безводном районе.

Двое мужчин сумели пешком преодолеть 50 км до ближайшего источника воды, затем добрались до обитаемых мест и вызвали помощь.

Однако, когда спасатели прибыли на место трагедии, помощь оказывать было уже некому: все 49 человек, оставшихся у заглохшего грузовика, скончались от обезвоживания.

По выводам властей Нигера, в экстремальных условиях пустыни выжить шансов практически не было. Оставшиеся не смогли отремонтировать автомобиль — или попросту не знали, как это сделать — и не смогли найти поблизости источников воды.

Из-за труднодоступности места трагедии, 49 погибших пришлось похоронить прямо на месте в братской могиле.

Источник
euronews.com logoeuronews
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