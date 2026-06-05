Посреди Сахары погибли 49 человек из-за поломки грузовика.

Полсотни человек, все — граждане Нигера, возвращались домой с религиозного праздника в соседней Мали. Путь длиной более чем 300 км должен был занять несколько дней, передает euronews.com

Водитель грузовика заблудился, в итоге машина заглохла в совершенно безлюдном и безводном районе.

Двое мужчин сумели пешком преодолеть 50 км до ближайшего источника воды, затем добрались до обитаемых мест и вызвали помощь.

Однако, когда спасатели прибыли на место трагедии, помощь оказывать было уже некому: все 49 человек, оставшихся у заглохшего грузовика, скончались от обезвоживания.

По выводам властей Нигера, в экстремальных условиях пустыни выжить шансов практически не было. Оставшиеся не смогли отремонтировать автомобиль — или попросту не знали, как это сделать — и не смогли найти поблизости источников воды.

Из-за труднодоступности места трагедии, 49 погибших пришлось похоронить прямо на месте в братской могиле.