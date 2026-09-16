После смерти Армани главным дизайнером Emporio Armani стал Дарио Витале.

Модельера Дарио Витале назначили на пост креативного директора Emporio Armani.

До Armani Витале работал в Bottega Veneta, а позднее стал креативным директором Miu Miu. В 2025 году его назначили главным креативным директором Versace вместо Донателлы Версаче, однако он покинул бренд в декабре того же года после приобретения Versace группой Prada, передает corriere.it

«Для меня большая честь занять эту двойную должность в Emporio Armani и Giorgio Armani, и я глубоко благодарен Сильване и Лео за то, что они приняли меня в свой мир. Armani обладает выдающимся наследием и неповторимым дизайнерским языком: наследием, которое охватывает десятилетия и помогло написать историю моды», — передает издание заявление Витале.