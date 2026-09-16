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16 Сентября 2026, 22:00
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После смерти Армани главным дизайнером Emporio Armani стал Дарио Витале

Модельера Дарио Витале назначили на пост креативного директора Emporio Armani.

После смерти Армани главным дизайнером Emporio Armani стал Дарио Витале.
После смерти Армани главным дизайнером Emporio Armani стал Дарио Витале.

До Armani Витале работал в Bottega Veneta, а позднее стал креативным директором Miu Miu. В 2025 году его назначили главным креативным директором Versace вместо Донателлы Версаче, однако он покинул бренд в декабре того же года после приобретения Versace группой Prada, передает corriere.it

«Для меня большая честь занять эту двойную должность в Emporio Armani и Giorgio Armani, и я глубоко благодарен Сильване и Лео за то, что они приняли меня в свой мир. Armani обладает выдающимся наследием и неповторимым дизайнерским языком: наследием, которое охватывает десятилетия и помогло написать историю моды», — передает издание заявление Витале.

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