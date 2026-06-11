Португалия задействует европейскую защитную оговорку из‑за энергокризиса.

Таким образом страна рассчитывает временно покрывать дополнительные расходы на энергию в условиях нынешнего кризиса, и это не будет считаться нарушением, передает euronews.com

«Еврокомиссия, как этого добиваются и в ряде стран, считает, что сейчас следует ввести исключительную оговорку, подобную той, что была предусмотрена для правил, регулирующих оборонные расходы. Мы поддерживаем это решение и задействуем эту оговорку так же, как уже сделали это для обороны», – заявил министр финансов Жоаким Миранда Сарменто, слова которого приводит агентство Lusa.

По прибытии на заседание Еврогруппы в Люксембурге Жоаким Миранда Сарменто сообщил португальским журналистам, что, по данным Международного валютного фонда (МВФ) и Европейской комиссии, Португалия занимает пятое место в Европейском союзе по объему предоставляемой поддержки в доле от внутреннего валового продукта (ВВП).

Министр добавил, что это позволяет стране сохранять и даже усиливать такие меры поддержки в зависимости от развития конфликта в Иране, спровоцированного ударами Израиля и США.

Таким образом, Португалия намерена воспользоваться временным исключением, действующим в ЕС, чтобы иметь возможность увеличить государственные расходы сверх запланированного уровня без риска быть обвиненной в нарушении бюджетных правил европейского блока. Эта мера дополняет уже действующее послабление, призванное учесть рост оборонных расходов.

«Текущий кризис отличается от кризиса 2022 года»

По словам Жоакима Миранды Сарменто, нынешний кризис отличается от ситуации 2022 года. Комментируя решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысить ставки в ответ на инфляционное давление войны на Ближнем Востоке, он заявил, что это повышение «не было абсолютно необходимым».

«Разумеется, в Европейском центральном банке есть обеспокоенность. ЕЦБ, который сыграл очень важную роль в 2022 году [во время предыдущего энергетического кризиса], решил подать рынку этот первый сигнал, но посмотрим, что будет в ближайшие месяцы. Я остаюсь при мнении, что можно было обойтись без этого шага и он не был абсолютно необходим, однако, разумеется, уважаю мандат и независимость ЕЦБ», – отметил министр финансов, слова которого приводит агентство Lusa.

«Европейский центральный банк, в любом случае, решил повысить процентные ставки, но ситуация сейчас совсем иная – как с точки зрения инфляции, так и с точки зрения процентных ставок самого Центробанка», – добавил он.