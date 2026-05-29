eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Мая 2026, 14:35
6 946
Попадание дрона в Галаце: Румыния думает "наказать" РФ санкциями против дипломатов

Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан сообщил, что в ответ на попадание российского дрона в многоэтажку в городе Галац в ночь на 29 мая официальный Бухарест думает ввести санкции против дипломатов РФ.

Его заявление, как пишет eurointegration.com.ua, приводит Agerpress.

Выступая в пятницу рядом с молдавским коллегой Александру Мунтяну, Боложан сказал, что румынская власть в эти часы работает в трех направлениях, первое из которых – дипломатическое.

"Сегодня утром мы договорились с Министерством иностранных дел о мерах, которые будут предложены на заседании Совета национальной безопасности и обороны дипломатическим путем, чтобы мы могли ввести санкции в отношении российских дипломатов в Бухаресте", – заявил Боложан.

Он не стал конкретизировать, о каких санкциях может идти речь.

Напомним, в ночь на 29 мая, во время российской атаки по югу Украины, дрон врезался в крышу 10-этажного дома в приграничном румынском городе Галац. Дрон идентифицировали как российский аппарат типа "Герань-2".

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России и вызвали российского посла; президент созвал Совет нацбезопасности.

Румыния официально попросила своих союзников переместить на ее территорию дополнительные средства для противодействия беспилотникам.

Глава МИД Андрей Сибига выразил готовность Украины сотрудничать с Румынией для усиления защиты от угроз беспилотников.

Источник
