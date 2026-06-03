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3 Июня 2026, 12:52
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Полицейские в Мексике обнаружили подземный ход через границу с США

Сотрудники полиции Мексики и США обнаружили туннель через границу в районе Тихуаны. В настоящее время правоохранительные органы по обе стороны границы ведут совместное расследование, сообщает Генеральная прокуратура Мексики.

Полицейские в Мексике обнаружили подземный ход через границу с США.
Полицейские в Мексике обнаружили подземный ход через границу с США.

Тайный подземный ход был найден в субботу в районе Нуэва-Тихуана во время спецоперации мексиканских федеральных властей. Глубина маршрута составила более 6 м, а его общая протяженность — около 265 м, пишет nypost.com

Подземный коридор обнаружили после обыска в одном из частных домов в восточной части Тихуаны. На месте оперативники изъяли боеприпасы, мобильные телефоны, банковские карты, цифровой видеомагнитофон и десятки доз метамфетамина.

По версии следствия, дом служил логистическим центром для преступных группировок, где хранились и распределялись наркотики, оружие и взрывчатые вещества. Все вещественные доказательства переданы федеральной прокуратуре Мексики.

Расследованием инцидента также занялись в США. Специальные агенты Следственного управления Национальной безопасности (HSI) в Сан-Диего начали операцию в районе Отай-Меса — пограничного пункта между Тихуаной и Калифорнией.

Источник
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