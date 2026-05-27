Politico: США намерены сократить военное присутствие в НАТО.

Как пишет Politico, об этом Вашингтон уведомил союзников, подчеркнув необходимость усиления оборонных усилий Европы, сообщает rtvi.com

По данным издания, на закрытом совещании директоров по политике НАТО советник Пентагона Александр Велез-Грин сообщил о планах сокращений. Источники среди дипломатов альянса отмечают, что конкретные параметры и сроки пока не определены. При этом США заверили партнеров, что изменения не затронут ядерное сдерживание. Ожидается, что вопрос будет подробно обсуждаться на предстоящей конференции НАТО по формированию сил.

Сокращения отражают курс администрации Дональда Трампа на уменьшение роли США в альянсе и перераспределение военных приоритетов в пользу других регионов, включая Индо-Тихоокеанский.

«Численность американских войск в Европе будет скорректирована — эта работа уже ведется и проводится в координации с нашими союзниками. Я не говорю, что они будут в восторге от этого, но они, безусловно, в курсе», — заявил госсекретарь Марко Рубио. В НАТО признают, что альянс «чрезмерно полагался на американские силы», и допускают смещение баланса ответственности между участниками.