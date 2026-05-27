theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rtvi.com logortvi
27 Мая 2026, 09:47
1 066
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Politico: США намерены сократить военное присутствие в НАТО

США планируют постепенно сократить количество стратегических бомбардировщиков, истребителей, беспилотников, подводных лодок и военных кораблей, задействованных в структурах НАТО.

Politico: США намерены сократить военное присутствие в НАТО.
Politico: США намерены сократить военное присутствие в НАТО.

Как пишет Politico, об этом Вашингтон уведомил союзников, подчеркнув необходимость усиления оборонных усилий Европы, сообщает rtvi.com

По данным издания, на закрытом совещании директоров по политике НАТО советник Пентагона Александр Велез-Грин сообщил о планах сокращений. Источники среди дипломатов альянса отмечают, что конкретные параметры и сроки пока не определены. При этом США заверили партнеров, что изменения не затронут ядерное сдерживание. Ожидается, что вопрос будет подробно обсуждаться на предстоящей конференции НАТО по формированию сил.

Сокращения отражают курс администрации Дональда Трампа на уменьшение роли США в альянсе и перераспределение военных приоритетов в пользу других регионов, включая Индо-Тихоокеанский.

«Численность американских войск в Европе будет скорректирована — эта работа уже ведется и проводится в координации с нашими союзниками. Я не говорю, что они будут в восторге от этого, но они, безусловно, в курсе», — заявил госсекретарь Марко Рубио. В НАТО признают, что альянс «чрезмерно полагался на американские силы», и допускают смещение баланса ответственности между участниками.

Источник
rtvi.com logortvi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте