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meduza.io logomeduza
3 Августа 2026, 14:43
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Польский пловец с пятой попытки пересек Балтийское море: преодолел 160 км вплавь

Польский пловец на сверхдлинные дистанции Бартломей Кубковский переплыл Балтийское море, преодолев 160 километров пути примерно за 55 часов.

Польский пловец с пятой попытки пересек Балтийское море: преодолел 160 км вплавь.
Польский пловец с пятой попытки пересек Балтийское море: преодолел 160 км вплавь.

Кубковский стартовал с побережья Швеции в пятницу, 31 июля. Вечером в воскресенье, 2 августа, он достиг пляжа в городе Дзивнув. За все это время пловец ни разу не коснулся лодки сопровождения, он не отдыхал и не спал. Еду ему передавали при помощи специальной трубки с лодки. Для Кубковского эта попытка стала пятой — и первой, завершившейся успехом, сообщает meduza.io

Заплыв Кубковского в рамках проекта Ultra Baltic Swim был посвящен подопечным фонда Cancer Fighters, для которых собирались пожертвования.

До Кубковского Балтийское море (но по более короткому маршруту) переплывал еще один поляк — Себастьян Карась. В 2017 году он преодолел дистанцию в 100 километров между польским приморским городом Колобжег и датским островом Борнхольм за 28 с половиной часов.


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Источник
meduza.io logomeduza
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