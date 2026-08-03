Польский пловец с пятой попытки пересек Балтийское море: преодолел 160 км вплавь.

Польский пловец на сверхдлинные дистанции Бартломей Кубковский переплыл Балтийское море, преодолев 160 километров пути примерно за 55 часов.

Кубковский стартовал с побережья Швеции в пятницу, 31 июля. Вечером в воскресенье, 2 августа, он достиг пляжа в городе Дзивнув. За все это время пловец ни разу не коснулся лодки сопровождения, он не отдыхал и не спал. Еду ему передавали при помощи специальной трубки с лодки. Для Кубковского эта попытка стала пятой — и первой, завершившейся успехом, сообщает meduza.io

Заплыв Кубковского в рамках проекта Ultra Baltic Swim был посвящен подопечным фонда Cancer Fighters, для которых собирались пожертвования.

До Кубковского Балтийское море (но по более короткому маршруту) переплывал еще один поляк — Себастьян Карась. В 2017 году он преодолел дистанцию в 100 километров между польским приморским городом Колобжег и датским островом Борнхольм за 28 с половиной часов.



