Польша установит сирены на границе с Украиной из-за атак России.

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, сообщает rbc.ua со ссылкой на Polskie Radio.

Для чего расширяют сеть сирен

По словам главы МВД, Польша установила более 1000 автоматических сирен тревоги вдоль восточной границы.

Для сравнения: в начале 2024 года в регионе функционировало лишь около 30 сирен с возможностью дистанционного запуска, в то время как их количество выросло почти до 350.

Марцин Кервинский подчеркнул, что Россия сменила тактику ударов. Пограничные переходы и другая инфраструктура вблизи польской границы все чаще подвергаются атакам ракет и реактивных беспилотников.

В этой связи польские власти вынуждены активно использовать дополнительные инструменты для защиты гражданского населения и противодействия потенциальным угрозам.

Инциденты вблизи польской границы

Ужесточение мер гражданской обороны произошло после серии российских атак непосредственно у границ Польши:

Остановка работы аэропортов - из-за масштабного воздушного нападения РФ на запад Украины в воздух поднимали польские и натовские истребители, а аэропорты Люблина и Жешува временно приостанавливали работу.

Взрыв возле пункта пропуска - премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил мощный взрыв всего в нескольких сотнях метров от польского пограничного перехода в Дорогуску в результате удара по украинской заправке.

Удар по железной дороге - 13 сентября российский дрон попал в локомотив пассажирского поезда на станции в двух километрах от границы с Польшей. Это произошло вскоре после того, как с этой же станции отправился дипломатический поезд.

Хотя воздушное пространство Польши во время этих инцидентов нарушено не было, приближенность боевых действий существенно усилила беспокойство по поводу безопасности восточного фланга страны.