Польша готова выплачивать $15 тысяч за военного США, дислоцированного на постоянной основе.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Польша предлагает выплачивать 15 тысяч долларов в год за каждого американского солдата, размещенного на её территории, и покрывать расходы на инфраструктуру.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Об этом он сказал на фоне обсуждения Варшавой и Вашингтоном вопроса о создании постоянной базы США в Польше.

Залевский отметил, что переговоры с Пентагоном в настоящее время сосредоточены на том, как реализовать этот план, в частности в отношении привлекаемых войск, их возможностей и возможных мест дислокации.

"Мы обсуждаем с Пентагоном различные варианты реализации этого решения", – сказал он.

Хотя Залевский отказался назвать, какие именно американские подразделения могут быть развернуты и где именно, он обнародовал новые подробности предложения Польши Вашингтону.

"Мы предлагаем американским войскам очень особые условия. Мы будем покрывать расходы на инфраструктуру. Мы также будем покрывать расходы на содержание каждого американского солдата, дислоцированного в Польше, в размере 15 тысяч долларов в год", – поделился он.

По его словам, это будут оплачивать "польские налогоплательщики".

Это предложение подчеркивает решимость Варшавы обеспечить постоянное военное присутствие США на фоне пересмотра Пентагоном развертывания американских войск в Европе.

Залевский отметил, что детали любого постоянного развертывания войск остаются предметом переговоров и обсуждаются в контексте более широкого пересмотра Вашингтоном своей военной позиции в Европе.

"Мы обсуждаем различные варианты, различные комбинации войск, возможностей и мест дислокации", – сказал он, добавив, что Варшава ожидает большей ясности после завершения пересмотра.