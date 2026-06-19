Почти сутки полета: Qantas выбрала маршрут для самого долгого рейса планеты.

Австралийская авиакомпания Qantas определилась с первым направлением для одного из самых амбициозных проектов в истории гражданской авиации.

Именно маршрут между Сиднеем и Лондоном станет стартовой площадкой для программы Project Sunrise, которая должна установить новый стандарт дальнемагистральных перевозок, передает naked-science.ru

Первый беспосадочный рейс между крупнейшим городом Австралии и лондонским аэропортом Хитроу планируется выполнить в октябре 2027 года. Продажа билетов откроется несколькими месяцами ранее — в феврале.

Идея Project Sunrise появилась еще в 2017 году. Тогда в Qantas поставили перед собой задачу, которая долгое время считалась практически недостижимой: обеспечить прямое авиасообщение между восточным побережьем Австралии и Европой без промежуточных посадок.

Генеральный директор авиакомпании Ванесса Хадсон подчеркнула, что перевозчик намерен выполнить обещание, данное почти десять лет назад.

«В 2017 году мы заявили, что Qantas преодолеет последний рубеж дальнемагистральной авиации и напрямую соединит Австралию с Лондоном. Теперь эта цель становится реальностью», — отметила она.

Новый маршрут позволит сократить общее время путешествия примерно на четыре часа по сравнению с традиционными вариантами перелета через пересадочные узлы Ближнего Востока или Азии.

Для реализации проекта Airbus разработал специальную модификацию самолета A350-1000ULR, созданную по заказу Qantas. Лайнер способен преодолевать более 18 500 километров без дозаправки и находиться в воздухе около 22 часов, что делает его одним из самых дальнобойных пассажирских самолетов в мире.

Первый экземпляр уже проходит программу испытаний в Тулузе. Свой дебютный тестовый полет самолет выполнил 2 июня 2026 года.

Всего австралийский перевозчик заказал 12 таких воздушных судов. Изначально поставки ожидались в 2026 году, однако Airbus был вынужден скорректировать график из-за проблем в цепочках поставок.

Несмотря на перенос сроков, подготовка к запуску исторических рейсов идет полным ходом. Будущие пилоты и бортпроводники проходят обучение на специализированных тренажерах, а также набираются опыта в British Airways и Cathay Pacific — авиакомпаниях, имеющих большой опыт выполнения сверхдальних перелётов.

Если планы будут реализованы в намеченные сроки, уже в конце 2027 года пассажиры смогут преодолевать путь между Австралией и Великобританией одним рейсом — без пересадок, смены самолета и ожидания в транзитных аэропортах.