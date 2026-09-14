Почти каждый 12-й румын не может позволить себе автомобиль для личного пользования.

В 2025 году этот показатель составил 8,1% — выше среднего уровня по Европейскому союзу, который равняется 5,5%, свидетельствуют последние данные Eurostat.

Таким образом, Румыния занимает шестое место в ЕС по доле людей, заявляющих, что не могут финансово позволить себе автомобиль. Хорошая новость заключается в том, что ситуация значительно улучшилась: в 2024 году этот показатель составлял 15,6%, то есть почти вдвое больше, сообщает adevarul.ro

Разница еще более заметна, если посмотреть на ситуацию десятилетней давности. В 2015 году 35,5% румын находились в подобном положении. Иными словами, хотя Румыния по-прежнему остается среди европейских стран с наиболее высокими показателями, динамика за последнее десятилетие очевидна: все меньше людей говорят, что нехватка денег мешает им иметь автомобиль.

Самая высокая доля в Европейском союзе зарегистрирована в Финляндии — там 11,3% жителей не могут позволить себе автомобиль. Далее идут Венгрия — 10,4% и Болгария — 10%. Перед Румынией также находятся Словакия — 8,5% и Дания — 8,3%.

На противоположном полюсе находится Кипр, где лишь 1,6% жителей заявляют, что не могут финансово позволить себе автомобиль. В Словении этот показатель составляет 1,7%, а в Хорватии — 2,6%. В целом по Европейскому союзу средний показатель составляет 5,5%.